Università: Repubblica di San Marino ammessa allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (2)

- L’adesione al Processo di Bologna è un obiettivo inseguito già da diversi anni da San Marino. Il percorso di avvicinamento inizia già nel 2011 con la ratifica della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio. Poi, nel 2014, attraverso un’innovativa legge di riforma sull’istruzione universitaria, si è reso il sistema sammarinese coerente e in linea con la filosofia dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore. Infine nell’ultimo anno, a seguito della domanda di adesione presentata nell’agosto del 2019, si è proceduto alla stesura di un dettagliato e corposo documento che ha illustrato la struttura, l’offerta formativa e le risorse dell’ateneo sammarinese. Un intenso lavoro di squadra reso possibile dalla collaborazione fra la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, il Dipartimento Istruzione e l’Università degli Studi e alcuni esperti del Bologna Follow Up Group. Dal lavoro sinergico di queste figure è nato il Rapporto Nazionale, un ultimo passaggio, che ha permesso lo scorso 25 giugno la presentazione del sistema di istruzione superiore sammarinese ai membri del Bologna Follow Up Group e che ne ha decretato l’accettazione definitiva. Il percorso di adeguamento di San Marino agli standard EHEA non può però dirsi ancora concluso. (segue) (Com)