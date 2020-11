Università: Repubblica di San Marino ammessa allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Marino dovrà lavorare nei prossimi tre anni per raggiungere e consolidare una serie di obiettivi che la renderanno pienamente in linea con i valori e i principi fondamentali del Processo di Bologna. San Marino, determinata ad onorare gli impegni presi, sta già collaborando attivamente fornendo da un lato i necessari adempimenti di legge e dall’altro le fondamentali competenze di tecnici ed esperti del settore istruzione. Questo prestigioso riconoscimento è dunque il risultato di un lungo ed articolato percorso avviato dieci anni fa e reso possibile dall’impegno e dalla perseveranza profusi sia in ambito politico che accademico. Da oggi l’Università degli Studi di San Marino entra a pieno titolo nella rete delle università europee, venendo equiparata per pregio, opportunità e visibilità ai maggiori atenei del vecchio continente. San Marino dismette dunque i panni di semplice osservatore per diventare protagonista attivo nella costruzione e nello sviluppo dei progetti e delle iniziative a carattere europeo inerenti il mondo dell’istruzione superiore (Com)