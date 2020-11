Imprese: Donnet (Generali) ad “Handelsblatt”, Covid conferma nostra strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus è un'opportunità più che un rischio. È quanto afferma l'amministratore delegato del gruppo per le assicurazioni Generali, Philippe Donnet. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Donnet dichiara: “Quello che è successo conferma la validità della nostra strategia e mostra quanto sia importante la nostra attività per le persone che hanno bisogno di sempre più protezione”. Con riguardo alle acquisizioni, l'Ad di Generali ritiene che, nel prossimo futuro, potrebbero sorgere “opportunità completamente nuove”. Intanto, il gruppo ha confermato gli obiettivi per il 2021: aumento dell'utile per azione dal 6 all'8 per cento, rapporto di pagamento tra il 55 e il 65 per cento, pagamento dei dividendi in crescita da 4,5 a 5 miliardi di euro e rendimento del capitale superiore all'11,5 per cento. Come evidenziato da Donnet, “un anno prima del previsto”, Generali ha poi ridotto il proprio debito a 1,9 miliardi di euro. Ora, al centro dell'attenzione dell'Ad, sono di nuovo le acquisizioni. (segue) (Geb)