Imprese: Donnet (Generali) ad “Handelsblatt”, Covid conferma nostra strategia (2)

- In particolare, Donnet afferma: “Intendiamo investire dai tre ai quattro miliardi di euro, secondo un piano preciso”. Circa 1,5 miliardi di euro sono già stati spesi da Generali per acquistare compagnie assicurative di dimensioni inferiori. L'acquisizione più importante è stata quella della concorrente portoghese Seguradoras Unidas, a ottobre scorso. Grazie a questa operazione, Generali è divenuta il secondo fornitore di servizi assicurativi in Portogallo. Per le prossime acquisizioni, osserva Donnet, il mercato europeo è “la priorità assoluta”. In particolare, secondo l'Ad di Generali, la Germania è “molto importante” per il gruppo. “Sono molto orgoglioso di ciò che negli ultimi anni è stato raggiunto” nel Paese, prosegue Donnet, dicendosi fiducioso che la crisi del coronavirus possa aprire “nuove opportunità”. Per Generali, la Germania è il secondo mercato dopo l'Italia. (Geb)