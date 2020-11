Imprese: Standard Ethics conferma il rating di sostenibilità alla belga Kbc Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating "E" a Kbc Group. La Banca, come riferisce un comunicato, fa parte dello Se Belgian Index e dello Se European Banks Index. Kbc Group NV offre una serie di servizi bancari e assicurativi; copre principalmente il mercato europeo, con particolare focus in Belgio, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria. Standard Ethics ha esaminato attentamente la Banca belga - anche in relazione alla tradizione storica ed al suo radicamento territoriale - riscontrando un progressivo interessamento verso le tematiche Esg e la presenza di una rendicontazione extra-finanziaria adeguata. Nondimeno, gli analisti registrano margini di miglioramento nell'allineamento delle strategie Esg alle indicazioni internazionali promosse da Ue, Onu e Ocse. Questo accorgimento potrebbe favorire, tra le altre cose, una più completa gestione dei rischi Esg. Infine, pur tenendo conto della particolarità della struttura azionaria di Kbc Group, si raccomandano implementazioni anche nel sistema di corporate governance (con particolare riferimento alla composizione quali-quantitativa degli organi apicali). (Com)