Imprese: Standard Ethics conferma il rating "EE" della britannica Bt Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating "EE" a Bt Group. La società fa parte dello Se Uk Index e dello Se European 100 Index, come riferisce un comunicato. Bt Group PLC è una Società di telecomunicazioni che opera a livello internazionale fornendo servizi It, Tv e Internet, prodotti e servizi a banda larga. La Società inglese si conferma attenta agli obiettivi di Sostenibilità indicati dai principali organi sovranazionali. Gli analisti apprezzano infatti gli ambiziosi target ambientali di Bt Group ed il suo modello di governance della sostenibilità. Tenuto conto della globalità e delle dimensioni dell'azienda, ogni progresso apportato al sistema di risk management (considerando anche il monitoraggio, nei vari paesi, delle società sussidiarie) sarà benvenuto. Sarebbe altresì auspicabile il raggiungimento della parità di genere nel Consiglio di amministrazione. (Com)