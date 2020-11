Auto: fonti stampa, fusione Fca-Psa subito dopo assemblee azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di Stellantis, gruppo automobilistico che nascerà dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Peugeot Société Anonyme (Psa), arriverà pochi giorni dopo le rispettive assemblee degli azionisti, fissate il 4 gennaio. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos" citando una fonte vicina la dossier. Intanto i due costruttori attendono il verdetto della Commissione europea sulla fusione, che dovrebbe arrivare prima del 2 febbraio, anche se Fca e Psa auspicano che la decisione giunga entro la fine dell'anno. Per ottenere il via libera, Psa ha ceduto il 7 per cento della controllata Faurecia, specializzata nella componentistica per automobili. (Frp)