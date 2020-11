Usa: Biden si congratula con Pelosi per il nuovo mandato alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden si è congratulato con Nancy Pelosi per la nomina a Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per un nuovo mandato. Biden "non vede l'ora di lavorare con lei e con la leadership del Partito democratico alla Camera su un'agenda condivisa per mettere sotto controllo il Covid-19 e ricostruire meglio la nostra economia", ha detto l'ufficio stampa di Biden in una dichiarazione oggi pomeriggio, secondo quanto riportato da "The Hill". (Nys)