Usa: coronavirus, il Minnesota chiude bar, ristoranti e palestre per un mese

- Il governatore del Minnesota, Tim Walz, del Partito democratico, ha annunciato oggi la chiusura di bar, ristoranti e palestre per quattro settimane nel tentativo di rallentare la forte crescita dei casi di coronavirus, secondo lo "Star-Tribune" di Minneapolis. Lo Stato ha visto un marcato aumento dei casi positivi e dei ricoveri ospedalieri, e l'epidemia non mostra alcun segno di rallentamento con l'arrivo dell'inverno. Il Minnesota ha uno dei tassi pro capite di coronavirus più alti del Paese, secondo il sito di monitoraggio Covid Exit Strategy, anche se non così grave come nei vicini South e North Dakota. Lo stato ha circa 1.700 ricoveri per coronavirus, in aumento rispetto ai 738 di inizio novembre, secondo il Covid Tracking Project.(Nys)