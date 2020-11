Brasile: coronavirus, Anvisa incontra responsabili del vaccino russo Sputnik V. (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore prima dell'incontro con i responsabili dello Sputnik V, funzionari del ministero della Salute brasiliani ha incontrato un gruppo di scienziati che lavora allo sviluppo del vaccino dell'azienda farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con il centro di ricerca scientifica tedesco Biontech, dalla Germania per conoscere la situazione degli studi sul vaccino. Il funzionati del ministero della Salute hanno all'ordine del giorno di questa settimana incontri con team di altri vaccini in fase di sviluppo, come quello della casa farmaceutica belga Janssen, del gruppo Johnson & Johnson. (Brb)