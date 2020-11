Brasile: coronavirus, Pfizer propone al governo acquisto del vaccino anti-Dovid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha reso noto di aver proposto al governo del Brasile l'acquisto del proprio vaccino anti-Covid che consentirebbe di "vaccinare alcuni milioni di brasiliani nel primo semestre del 2021"."Pfizer ha fatto una proposta al governo brasiliano, in linea con gli accordi che abbiamo concluso in altri paesi anche in 'America Latina, che consentirebbe di vaccinare alcuni milioni di brasiliani nel primo semestre, previa approvazione normativa", ha informato la società in una nota. La proposta arriva dopo che la casa farmaceutica e il laboratorio tedesco con cui sviluppa il siero contro il coronavirus, BioNTech, hanno annunciato che il vaccino BNT162b2 alla fine della sperimentazione sull'uomo ha mostrato di avere efficacia nel 95 per cento dei casi. L'azienda ha anche affermato che "lavorerà in collaborazione con l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) per fornire tutti i dati necessari per una valutazione sull'efficacia e la sicurezza del vaccino. Il Brasile non ha ancora raggiunto un accordo per l'acquisizione del siero, ma questa settimana il governo brasiliano ha già ricevuto una prima delegazione di dirigenti della Pfizer.(Brb)