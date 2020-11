Usa-Israele: il Gop chiede che i prodotti realizzati in Cisgiordania siano etichettati "Prodotto in Israele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori del Partito repubblicano statunitense ha inviato una lettera al presidente Donald Trump questa settimana chiedendogli di modificare la politica doganale degli Stati Uniti, in modo che le etichette "Prodotto in Israele" siano applicate ai prodotti provenienti dalla Cisgiordania, un territorio che gran parte del mondo dice essere occupato illegalmente dagli insediamenti israeliani. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La lettera è stata condivisa su Twitter dai senatori Tom Cotton, Ted Cruz, Marco Rubio e Kelly Loeffler su Twitter. (Nys)