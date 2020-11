Usa: confine con Messico e Canada chiuso fino al 21 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini degli Stati Uniti con il Messico e il Canada rimarranno chiusi fino a metà dicembre, mentre i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono in aumento. Il ministero degli Esteri del Messico ha confermato in un paio di tweet che il traffico terrestre non essenziale sarebbe stato chiuso al confine tra Stati Uniti e Messico fino al 21 dicembre. I funzionari statunitensi hanno confermato, secondo il sito "Hill", che la stessa politica sarà sseguita al confine tra Stati Uniti e Canada. (Nys)