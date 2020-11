Giappone-Usa: premier Suga incontra comandante Marine Berger (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre, a margine di una ministeriale del Quad ospitata proprio dal Giappone, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva espresso l’ambizione di “istituzionalizzare” tale formato di dialogo, rendendolo il fulcro di una vera e propria alleanza di sicurezza regionale, potenzialmente aperta a ulteriori adesioni. Il democratico Biden ha inviato però segnali inequivocabili in direzione contraria. A minare sul nascere l’unità del Quad è anzitutto il caos istituzionale e diplomatico che ha accompagnato le recenti elezioni presidenziali Usa: Biden è stato proclamato presidente eletto dalla maggior parte dei media statunitensi e internazionali, ma la formalizzazione della vittoria arriverà soltanto il prossimo dicembre, dopo la certificazione dei risultati nei singoli Stati Usa e il voto dei grandi elettori. Nel frattempo, il presidente statunitense in carica Trump ha ingaggiato un’aspra battaglia legale, denunciando irregolarità e frodi e rifiutando di riconoscere la vittoria del suo avversario democratico. Diversi capi di Stato e di governo hanno già preso contatto con Biden, riconoscendone di fatto la vittoria alle urne: tra questi, anche i primi ministri di Giappone e Australia, così come il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto un colloquio telefonico con il leader dei Democratici Usa ieri. I due, stando a un comunicato del governo indiano, hanno concordato di collaborare in modo stretto per far avanzare ulteriormente la partnership strategica bilaterale, concentrandosi su priorità come la pandemia di coronavirus, il cambiamento climatico e la cooperazione nella regione indo-pacifica. Nuova Delhi, tuttavia, pare temere che una futura presidenza democratica possa ammorbidire lo scontro frontale che gli Stati Uniti di Trump hanno ingaggiato con la Cina, che è anche la principale avversaria strategica dell’India. L’incontro di ieri tra Scott e Morrison dimostra che anche Giappone e Australia condividono le preoccupazioni di Nuova Delhi. (segue) (Git)