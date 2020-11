Giappone-Usa: premier Suga incontra comandante Marine Berger (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla trascrizione ufficiale dei primi colloqui intrattenuti da Biden con Suga e Morrison, il leader dei Democratici statunitense ha riconosciuto l’importanza di mantenere “un Indo-Pacifico sicuro e prospero”: a Tokyo e Canberra non è certo sfuggita la scelta di Biden di non menzionare quell’Indo-Pacifico “libero e aperto” che invece costituisce il fulcro della visione regionale adottata sinora dai membri del Quad. Tale visione è incentrata sui temi della libertà di navigazione e della supremazia del diritto, in una chiara ottica di contrapposizione alla Cina. Del resto, i segnali inviati nelle ultime settimane da Biden e dalle figure a lui più vicine paiono tutti convergere nel senso di un deciso ammorbidimento dello scontro strategico con Pechino, in favore di un ritorno almeno parziale alla visione di multilateralismo globale cooperativo superato dalla lotta per il primato tra le due maggiori potenze mondiali. Paesi come il Giappone potrebbero trarre vantaggio da una revisione delle muscolari politiche mercantiliste promosse da Trump; gli alleati asiatici degli Stati Uniti temono però che una presidenza Biden possa segnare un ritorno della “ritirata globale” imputata all’ex presidente Barack Obama, che aveva lasciato il Giappone, la Corea del Sud e diversi paesi del Sud-est asiatico ad affrontare isolati la militarizzazione del Mar Cinese Orientale da parte di Pechino. (segue) (Git)