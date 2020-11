Giappone-Usa: premier Suga incontra comandante Marine Berger (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli Stati Uniti decidessero di ridimensionare o revocare il loro coinvolgimento nel Quad, il gruppo perderebbe gran parte della sua capacità di deterrente collettivo nei confronti della Cina: per Suga e Morrison era dunque necessario ripresentare il partenariato indo-pacifico come un presidio vitale per la stabilità e la sicurezza regionali. Ieri i due leader hanno espresso “gravi preoccupazioni” in merito alla situazione nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro delle rivendicazioni territoriali dirette di Pechino. I due interlocutori hanno “confermato la loro opposizione a qualunque tentativo coercitivo o unilaterale di alterare lo status quo, aumentando di conseguenza le tensioni nella regione”. Suga ha definito Giappone e Australia due “partner strategici speciali”, accomunati da valori come la democrazia e lo Stato di diritto; il premier giapponese ha ribadito l’impegno a “cooperare per realizzare un Indo-Pacifico libero e aperto”. Morrison ha scelto di evidenziare ulteriormente la centralità rivestita dal mutevole quadro di sicurezza regionale nell’ambito della sua visita ufficiale a Tokyo: prima di incontrare Suga, infatti, il premier australiano ha avuto un colloquio con l’ex premier giapponese Abe, ideatore e principale promotore della visione fondativa del Quad. (segue) (Git)