Giappone-Usa: premier Suga incontra comandante Marine Berger (6)

- L’Australia ha investito nel Quad un enorme capitale politico e diplomatico: Canberra fatica a mantenere una relazione equilibrata con la prima potenza asiatica, che è ancora destinataria del 30 per cento dell’export australiano. La crescente influenza di Pechino nel Pacifico Meridionale, e la crisi diplomatica innescata negli scorsi anni dalle influenze politiche indebite imputate alla Cina dall’Australia, ha spinto quest’ultima a intraprendere con convinzione la strada del contenimento strategico, dipendente però dalla comunione d’intenti tra le principali potenze democratiche regionali. Una grande incognita sul futuro del Quad è rappresentata infine anche dall’approccio che una futura amministrazione Biden sceglierebbe di riservare all’India: in un recente editoriale sul quotidiano “Nikkei”, l’autore ed esperto di geostrategia Brahma Chellaney ha scritto che se Biden si mostrerà poco interessato a porre l’India al centro della politica statunitense per l’Indo-Pacifico, sorgeranno dubbi in merito alla “imprevedibilità intrinseca della strategia Usa”, con un conseguente danno grave alla statura e alla reputazione degli Stati Uniti come superpotenza globale. Tale ordine di sviluppi, ha avvertito Chellaney, rischierebbe anche di spingere Nuova Delhi a rivedere l’opportunità del suo recente avvicinamento strategico a Washington. (Git)