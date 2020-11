Elezioni Usa: media conservatori, Giuliani non all’altezza dell'offensiva legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Rudy Giuliani, non è all’altezza della complessità dell’offensiva legale lanciata dall’inquilino della Casa Bianca dopo le elezioni del 3 novembre. E’ l’avvertimento lanciato dal quotidiano conservatore statunitense “Washington Times”, che ha espresso per la prima volta aperto scetticismo in merito alle prospettive di riconferma dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Giuliani è stato proiettato alla testa dell’offensiva legale di Trump nel cruciale Stato della Pennsylvania, dopo che gli avvocati di ben due studi legali che rappresentavano il presidente hanno fatto un passo indietro, rinunciando al loro incarico a ridosso di udienze cruciali, citando pressioni da parte dei loro colleghi, e in alcuni casi – come in quello dell’avvocatessa Linda A. Kerns – anche minacce e intimidazioni. Il ritiro dalla scena degli avvocati cui la campagna di Trump aveva affidato la battaglia legale per invalidare l’esito dell’elezione in Pennsylvania ha costretto il presidente ad affidarsi direttamente a Giuliani, che però, durante una udienza di fronte al giudice distrettuale Matthew Brann, è “scivolato” di fronte ad una semplice domanda di carattere procedurale. Il “Washington Times” ricorda che Giuliani ha edificato la propria reputazione come procuratore perseguendo i magnati di Wall Street negli anni Ottanta, ma non praticava più la professione legale nelle aule giudiziarie dalla sua elezione a sindaco di New York, nel 1994.Secondo il quotidiano, la prestazione di Giuliani durante l’udienza non fa ben sperare in merito alla possibilità di un successo legale per il presidente, in uno Stato che assegnando ben 20 grandi elettori è necessario a Trump per ribaltare l’esito delle consultazioni del 3 novembre. (Nys)