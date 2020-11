Asia-Pacifico: premier malese Muhyiddin inaugura summit virtuale dell’Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin ha inaugurato oggi, 19 novembre, l’annuale summit di due giorni della Cooperazione economica asiatico-pacifica (Apec), organismo nato nel 1989 per favorire la cooperazione economica e il libero scambio nell’Asia-Pacifico, che include in tutto 21 Paesi – tra essi Stati Uniti e Cina – in rappresentanza di circa il 60 per cento dell’economia mondiale. Quest’anno l’incontro si svolge in formato virtuale, a causa della situazione di emergenza sanitaria globale causata dalla pandemia di coronavirus. L’Apec, ha dichiarato Muhyiddin, “deve trovare attraverso il commercio e gli investimenti la via d’uscita” dall’attuale situazione di crisi economica. “L’Apec assume un ruolo centrale nel guidare la ripresa economica post-pandemia”, ha affermato il primo ministro. “Dobbiamo unirci e lavorare in maniera costruttiva per indirizzare la regione su un percorso di ripresa e crescita economica, robusta, inclusiva e sostenibile”. Secondo il premier malese, la priorità dell’Apec è ora “la riaffermazione del nostro sostegno e impegno nel quadro del sistema multilaterale degli scambi basato sulle regole”. (segue) (Fim)