Asia-Pacifico: premier malese Muhyiddin inaugura summit virtuale dell’Apec (2)

- “La stabilità e la prevedibilità del mercato sono pilastri centrali per garantire che il commercio e gli investimenti possano continuare a fluire, anche in momenti di crisi”, ha proseguito il primo ministro. Muhyiddin ha anche difeso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), come principale contesto per l’appianamento delle dispute commerciali tra i Paesi. Quanto alle priorità dell’Apec per il 2020, Muhyiddin ha impostato una visione post-2020 incentrata sul rafforzamento dell’economia digitale e la promozione di una crescita inclusiva, con una attenzione particolare “alle donne e ai giovani”: “La pandemia – ha detto il premier – ci ha dimostrato che la tecnologia può subentrare e sostenere le comunità anche quando i movimenti sono sottoposti a restrizioni”. (Fim)