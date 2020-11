Vietnam: Tokyo Gas, Marubeni realizzeranno centrale a gas da 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utility giapponese Tokyo Gas e il colosso commerciale Marubeni coopereranno alla realizzazione di una centrale termoelettrica a gas naturale nel Vietnam. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Le due aziende hanno firmato un memorandum d’intesa con Petrovietnam Power, parte di Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam), e con una azienda di costruzioni locali per la realizzazione del progetto, che richiederà un investimento complessivo stimato in 1,93 miliardi di dollari. Le aziende giapponesi e i loro partner locali avvieranno uno studio di fattibilità e negozieranno un prezzo per l’energia che verrà prodotta dalla centrale, che dovrebbe divenire operativa nel 2026. L’infrastruttura sorgerà nella provincia costiera di Quang Ninh, a circa 200 chilometri da Hanoi, ed avrà una capacità di 1.500 megawatt, l’equivalente di un reattore nucleare. Il progetto prevede anche la realizzazione di un terminale per la ricezione delle navi metaniere e per la rigassificazione, e un gasdotto che lo colleghi alla centrale termoelettrica. Il gas naturale gioca un ruolo cruciale negli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti sottoscritti dalle maggiori economie asiatiche. Il Vietnam, in particolare, necessita anche di un deciso aumento della propria capacità di generazione, per stare al passo della domanda della sua economia in rapida crescita. (Fim)