Elezioni Usa: si complica la corsa per il Senato del candidato democratico Warnock

- Raphael Warnock, uno dei due candidati democratici al Senato federale degli Stati Uniti che prenderanno parte al ballottaggio in Georgia, da cui dipenderanno i nuovi equilibri politici alla Camera alta, è oggetto di pesanti critiche per le sue passate dichiarazioni in merito a Israele, ai bianchi e alle forze armate. Warnok, pastore afroamericano che contende un seggio al Senato al repubblicano Kelly Loeffler, si trova a dover rispondere di scomode prese di posizione assunte in passato, che i conservatori gli rinfacciano come prova di un profilo a loro dire estremistico. In passato Warnok ha attaccato Israele, la Polizia, “il culto della pelle bianca”, e anche le Forze armate: durante un sermone del 2011, prontamente riesumato dai suoi avversari repubblicani, Warnock dichiarò che “non è possibile servire contemporaneamente Dio e le Forze armate”: un’affermazione che a detta dei conservatori dovrebbe squalificarlo dalla carica per la quale ha avanzato la sua candidatura. Warnock e Loeffler appaiono testa a testa in un sondaggio pubblicato da InsiderAdvantage/Fox5 martedì, 17 novembre. (Nys)