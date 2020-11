Vietnam: l’economia continua a crescere nonostante la crisi pandemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam si conferma l’unica storia di successo economico del Sud-est asiatico nel contesto della crisi pandemica globale: Il prodotto interno lordo vietnamita ha conseguito una crescita del 2,6 per cento nel terzo trimestre 2020, confermando il dato positivo del periodo aprile-luglio. Il Fondo monetario internazionale prevede che Hanoi conseguirà presto il quarto pil nominale del Sud-est asiatico, superando Singapore e la Malesia e avvicinandosi alle Filippine. Al contrario di altri Paesi della regione, Hanoi ha tenuto a bada il coronavirus, e la sua macchina dell’export non si è inceppata, contribuendo così a trainare la crescita economica, grazie anche al flusso di aziende produttive in arrivo della Cina. Ad ottobre le esportazioni del Vietnam sono cresciuta del 9,9 per cento, a 26,7 miliardi di dollari. Il ministero dell’Industria e del commercio prevede una crescita annua compresa tra il 3 e il 4 per cento per l’intero 2020. (segue) (Fim)