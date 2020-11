Usa: giudice blocca deportazione di bambini immigrati non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice distrettuale statunitense Emmet Sullivan ha emesso oggi un'ingiunzione preliminare in una causa collettiva contro il Dipartimento della Sicurezza interna. L'ingiunzione è stata richiesta da gruppi legali che hanno fatto causa per conto di bambini non accompagnati che il governo federale ha cercato di deportare prima che potessero chiedere asilo o altre protezioni, riferisce il sito "The Hill". A marzo, l'amministrazione Trump ha rilasciato una dichiarazione d'emergenza, citando la pandemia di Covid-19, che ha permesso al governo federale di rispedire i migranti in Messico o nei loro paesi d'origine entro poche ore dalla detenzione e senza fornire l'opportunità di chiedere asilo. Almeno 8.800 bambini non accompagnati sono stati deportati da marzo. Quasi 200 mila persone persone, inclusi genitori e bambini che viaggiano insieme, sono state espulse nello stesso periodo. L'amministrazione Trump ha giustificato la regola sostenendo che essa ha lo scopo di proteggere le autorità di frontiera e le persone sotto custodia cautelare dall'infezione da coronavirus. Gli oppositori della politica dicono che l'amministrazione sta usando la crisi sanitaria per limitare illegalmente l'immigrazione.(Nys)