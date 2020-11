Lazio: Lega , caos consigli regionali online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La modalità telematica è un vero e proprio fallimento per le sedute del Consiglio regionale del Lazio, generando confusione sia durante la votazione nominale sia in occasione della verifica del numero legale". Così Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega alla Pisana. "La Lega - aggiunge - continuerà a denunciare la pessima amministrazione regionale, come dimostra il voto contrario alle variazioni di bilancio. Non molliamo Nicola Zingaretti, capace di difendere l'assessore Alessio D'Amato sullo scandalo dei 275mila euro di fondi regionali incassati dalla sua fondazione e su cui la Corte dei Conti ha acceso i riflettori''. (Com)