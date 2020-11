Brasile: coronavirus, Petrobras estende smart working fino al 31 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale sottolinea che "alcune attività, per la loro natura ed essenzialità, non possono essere portate avanti a distanza". Per lavoratori interessati il ritorno al lavoro presenziale sarà comunicato in anticipo e avverrà "in modo sicuro e graduale". "Nelle aree di operazione, così come per tutte le strutture dove è già in corso il lavoro presenziale, l'azienda continua a migliorare le misure preventive che cercano di tutelare la salute delle persone che hanno bisogno di recarsi sul posto di lavoro per garantire l'erogazione di servizi essenziali alla società". Petrobras informa di aver già effettuato oltre 320mila test di covid-19, anche prima dell'imbarco di personale sulle piattaforme petrolifere e aver distribuito oltre 11 milioni di maschere di protezione nelle sue unità operative. (brb)