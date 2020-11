Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione di "Outside In", primo murales green a tema Lgbt+ dedicato a La Karl Du Pigné.Roma, istituto Armellini, largo Beato Placido Riccardi, 13 (ore 12)- Inaugurazione del centro "Fonte di Ismaele" dedicato al sostegno e all'ascolto delle persone di età minore, opera realizzata dall'Istituto di Medicina solidale e dall'associazione Dorean Dote con il sostegno dell'Elemosineria Apostolica.Roma, via Chiovenda Snc, angolo via Palmiro Togliatti (ore 16)- Presentazione del nuovo commissario cittadino di Forza Italia del Comune di Ciampino. Parteciperà all'evento il coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio.Ciampino, via Trieste 52 (ore 17:30) (Rer)