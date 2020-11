Brasile: coronavirus, Anvisa incontra responsabili del vaccino russo Sputnik V.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della società Unione Chimica che conduce gli studi per lo sviluppo del vaccino russo "Sputinik V", hanno presentato i primi risultati delle sperimentazioni del siero relativamente alla capacità di immunizzazione dalla Covid-19 ai responsabili dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa). I rappresentanti dell'agenzia brasiliana hanno avuto modo di chiarire i dubbi in merito ai prossimi passi e alle procedure per l'inizio delle sperimentazioni cliniche in Brasile. Il laboratorio responsabile dello sviluppo di Sputinik V non ha ancora presentato ad Anvisa la richiesta di registrazione del vaccino. Questa azione è necessaria affinché qualsiasi azienda o ente pubblico possa vendere un medicinale in Brasile. (segue) (Brb)