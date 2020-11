Brasile: coronavirus, quasi 6 milioni di casi e continua a salire numero decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire anche il numero di nuovi contagi e decessi giornalieri e la media di nuovi casi e morti giornalieri su base settimanale. La media mobile dei decessi in Brasile negli ultimi 7 giorni è stata di 557 al giorno. La variazione è stata superiore del 45 per cento rispetto alla media delle precedenti due settimane, indicando una tendenza al rialzo dei decessi da Covid-19. Si tratta del maggiore livello dal 12 ottobre. Quanto ai nuovi casi la media mobile negli ultimi 7 giorni è stata di 29.674 nuove diagnosi al giorno, una variazione del 71 per cento superiore rispetto ai casi registrati nelle due precedenti settimane. Si tratta del maggiore aumento dal mese di maggio. (segue) (Brb)