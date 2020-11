Elezioni Usa: Biden, l'Amministrazione dei Servizi Generali mi riconosca come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha detto mercoledì che è pienamente sotto l'autorità della Amministrazione dei Servizi Generali Gsa) riconoscerlo come presidente eletto, al fine di consentire un processo di transizione senza intoppi. Questo nonostante il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si rifiuti di concedere la sconfitta e blocca il suo rivale dalle risorse critiche di transizione. Lo riporta il sito "The Hill". Parlando con un gruppo di operatori sanitari, Biden ha affermato che la Gsa, che ha il compito di accertare un vincitore alle elezioni presidenziali, deve solo determinare che egli è il vincitore "apparente". "Uno dei problemi che stiamo avendo ora è il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione", ha detto Biden. "La legge dice che l'amministrazione dei servizi generali ha una persona che riconosce chi è il vincitore, e quindi ha accesso a tutti i dati e le informazioni che il governo possiede per essere preparato". (Nys)