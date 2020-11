Cultura: Pier Francesco Pinelli nominato direttore del teatro di Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emanuele Bevilacqua ha sottolineato: "Quelli che stiamo vivendo sono tempi di particolare difficoltà per i teatri, che bisogna riuscire a interpretare, per poter prendere le decisioni più opportune. Siamo convinti che questo momento richieda una figura come quella di Pinelli. La nostra storia di teatro pubblico ci ha insegnato in molteplici occasioni che il valore fondamentale della creatività artistica si rafforza se viene accompagnato dalla condivisione di saperi diversi al servizio di una causa comune. Trasversalità, incontro di mondi, stratificazione delle conoscenze e delle competenze. Queste sono le idee che ci hanno guidato nella scelta della persona più adatta a fare fronte a questo momento". (segue) (Com)