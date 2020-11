Scuola: Azzolina, risorse legge Bilancio risultato importante per mondo istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole e per gli interventi perequativi che servono a ridurre le diseguaglianze: +117.8 milioni per il 2021, +106.9 milioni per il 2023, +7.3 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e +3,4 milioni per l'anno 2026. Sulla digitalizzazione è previsto un investimento di 40 milioni di euro in più, insieme allo stanziamento di ulteriori specifiche risorse per potenziare l'azione amministrativa e didattica nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo degli animatori digitali. Confermate e potenziate le équipe formative di docenti che si occupano dell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale. Una misura, quest'ultima, che punta ad accelerare i processi di digitalizzazione dentro gli istituti scolastici, a promuovere le azioni di formazione del personale e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata. Confermati anche 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, figure da sempre presenti nel secondo ciclo, introdotte nel primo periodo dell'emergenza e ora stabilizzate per dare supporto a docenti e personale nell'uso di laboratori e tecnologie. Confermata a regime la trasformazione da tempo definito a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu. (Com)