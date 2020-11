Riforme: Giorgetti (Lega), servono assemblea costituente e sistema maggioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo con la proposta della Fondazione Einaudi di istituire una assemblea costituente perché questo Parlamento, già inadeguato a gestire l'ordinarietà della legislazione, è totalmente incapace di fare una riflessione approfondita e di scrivere norme costituzionali che abbiamo un senso e una profondità che possa durare nel tempo". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del libro "Addio mascherine", di Davide Giacalone, organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi. Per l'ex ministro "non c'è oggi una classe politica minimamente paragonabile ai cosiddetti padri costituenti". per questo "ritengo fondamentale una legge elettorale che permetta, con un sistema maggioritario, di dare governi stabili e garantisca anche un meccanismo di selezione delle élite, degli eletti, che consenta cioè di portare competenza e capacità all'interno del sistema politico. Serve la materia prima, persone cioè che fanno politica con capacità ed esperienza. Ci vuole novità ma anche esperienza all'interno delle camere legislative", ha concluso.(Com)