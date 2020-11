Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principi appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene al seminario "Let's Go Iceland" organizzato dal Servizio Informagiovani di Roma Capitale. (ore 16)VARIE- Sopralluogo della Lega al campo rom di via di Salone. Partecipano il coordinatore romano della Lega Claudio Durigon, il capogruppo in Assemblea capitolina, Maurizio Politi, il senatore William De Vecchis, la consigliera alla Regione Lazio, Laura Corrotti.Roma, via di Salone (ore 10:30)- Giornata mondiale del tumore al pancreas: il Gemelli per i pazienti, i pazienti con il Gemelli.Web Conference (ore 11) (segue) (Rer)