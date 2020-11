Coronavirus: Usa, superata quota 250 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 250 mila statunitensi sono morti a causa delle complicazioni del Covid-19, mentre gli esperti sanitari avvertono che il numero di morti potrebbe raddoppiare nei prossimi mesi. L'emittente "Nbc" ha riportato che mercoledì il numero dei morti ha superato questa soglia. Altri conteggi effettuati dalla Johns Hopkins University sono stati leggermente inferiori a questa cifra, e parlano di 249.935 morti su 11.468.739 contagiati. Gli Stati Uniti continuano ad essere l'epicentro della pandemia, con una quota di casi e di decessi enormemente sproporzionata, anche se il virus comincia a diffondersi sempre di più nei paesi europei. Praticamente ogni indicatore negli Stati Uniti sta lampeggiando con un allarme rosso: il paese ha registrato più di 100 mila nuovi casi ogni giorno dalle elezioni del 3 novembre. Più di 73 mila persone sono ricoverate negli ospedali, un record assoluto. Di questi, 14 mila sono in terapia intensiva. Il numero di test condotti in un dato giorno è in aumento, ma anche la percentuale di quelli che risultano positivi, segno che il virus si sta diffondendo più velocemente dei test. (Nys)