Brasile: coronavirus, Anvisa incontra responsabili del vaccino russo Sputnik V. (2)

- Ad agosto, il governo dello stato brasiliano di Paraná ha firmato un accordo con l'ambasciatore russo, Sergey Akopov, per la produzione del vaccino Sputnik V. L'accordo prevede il trasferimento di tecnologia per la produzione del siero da parte del governo del Paraná. Il vaccino Sputinik V è stato il primo ad essere annunciato come efficace contro covid-19. Tuttavia sono state sollevate una serie di questioni da parte della comunità scientifica internazionale a causa della mancanza di pubblicazione di studi su riviste autorevoli. La scorsa settimana, il fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha affermato che il vaccino è efficace al 92 per cento. L'organizzazione ha dichiarato che proseguirà con i test per altri sei mesi e che i risultati saranno pubblicati su una rivista scientifica. (segue) (Brb)