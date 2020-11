East Med, Libia e Nagorno-Karabakh: Di Stefano illustra a “Nova” i principali temi della politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla crisi libica ai recenti sviluppi nel Nagorno-Karabakh, ma anche le prospettive che emergono dopo le elezioni negli Stati Uniti, il ruolo dell'Ue nella gestione della crisi del Covid-19 e progetti energetici regionali come l'East Med. Questi i principali temi affrontati dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, in un’intervista nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. Commentando le prospettive derivanti dall'esito delle elezioni statunitensi, il sottosegretario Di Stefano ha osservato che gli Stati Uniti sono una grande democrazia con delle complessità, legate alla più grande spaccatura sociale che quel continente abbia mai avuto, ma qualsiasi sia lo sviluppo delle elezioni presidenziali l’Italia resterà il primo partner di Washington. Il sottosegretario ha invitato a osservare la suddivisione degli Stati fra repubblicani e democratici emersa dalla mappa delle elezioni degli Usa nel 2016 e nel 2020: “Si continua a marcare una netta distinzione fra il centro e le coste”, ha detto sottolineando come queste distinzioni riflettano le divisioni sociali nel Paese. “Noi dobbiamo guardare con curiosità quello che sta succedendo negli Usa ma una cosa è chiara, l’Italia resterà sempre il primo partner degli Stati Uniti, come lo è stata con Trump, con Obama prima di lui e con Biden qualora dovesse essere confermato come lo scenario che oggi sembra più chiaro”, ha detto Di Stefano. “Gli Usa sono il nostro primo partner commerciale fuori dall’Ue. Scherzando dico sempre che soltanto con il surplus commerciale con gli Usa ci facciamo una manovra economica ogni anno, questo non va dimenticato. Per non parlare delle collaborazioni in ambito Nato, in ambito aerospazio, abbiamo siglato quest’anno gli Artemis Accords, che ci porteranno sino alla Luna nel vero senso del termine. Poi ci sono tante collaborazioni in ambito scientifico e culturale, insomma c’è tanta cooperazione tale da non poter essere minata da una tornata elettorale”, ha affermato il sottosegretario.Nella visione di Di Stefano, la politica deve lavorare “per far rinnamorare la gente, non di un partito, ma del concetto stesso di Unione europea”. In questo senso un ruolo decisivo spetta anche al rilancio economico durante la crisi innescata dal Covid-19. “Noi quando guardiamo alle divisioni sociali guardiamo anche al continente europeo. Nelle ultime tornate di voto europeo abbiamo visto tanta gente che ha preferito non votare, mostrando un senso di sfiducia nei confronti del governo europeo. Noi dobbiamo tentare di far rinnamorare la gente, non di un partito, ma del concetto stesso di Ue. E questo lo si fa facendo delle politiche che mettano il welfare al centro, come si è fatto con il Next Generation Eu e con politiche economiche espansive”, ha detto Di Stefano. “Noi siamo contrari al ripristino del Patto di stabilità per come lo abbiamo conosciuto, credo che quell’epoca debba finire. Credo che l’Ue con l’emissione di debito, per la prima volta, ha segnato un grande passo in avanti, perché finalmente si prende una responsabilità seria e netta”, ha aggiunto il sottosegretario. “La più grande riforma espansiva attuata in Italia in questi anni è il Superbonus 110 varato quest’anno e che vogliamo stabilizzare perché l’Italia ha bisogno di questo, l’Europa ha bisogno di questo. Progetti all’avanguardia che guardino al benessere dei cittadini”, ha spiegato Di Stefano.Il Mediterraneo, secondo quanto evidenziato da Di Stefano, è certamente un’area centrale per la politica estera italiana. Nelle parole del sottosegretario, l’Italia è forse “il Paese che ha più propensione marittima nel Mediterraneo, ma per questo ha anche bisogno che ci sia una gestione pacifica” nella regione. “E’ evidente che mentre per decenni l’Italia è stata insieme alla Spagna l’unica potenza navale nel Mediterraneo, non solo al livello militare ma anche come flotta di pescherecci, nessuno aveva mai discusso la questione della delimitazione delle acque. Si era sempre convissuto pacificamente senza grandi tecnicismi. Ora sta iniziando una corsa alla delimitazione delle acque. Lo ha fatto l’Algeria, lo ha fatto la Grecia, lo ha fatto la Turchia”, ha detto Di Stefano. L’Italia, nel frattempo, ha portato a compimento l’iter di approvazione della proposta di legge per l’istituzione della Zona economica esclusiva (Zee) italiana. “La legge di Iolanda Di Stasio del Movimento 5 Stelle dà al governo la possibilità di definire le Zone economiche esclusive. Noi ad oggi avevano definito soltanto Zone di protezione ecologica. Ora possiamo definire Zone economiche esclusive, sempre tramite il meccanismo della Unclos (la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), quindi tramite concertazione. Lo abbiamo fatto ad esempio a est con la Grecia, l’obiettivo è farlo con tutto il resto dei nostri confini marittimi. Come tutte le grandi democrazie mondiali, ci teniamo sempre un miglio o due miglia dietro rispetto ai punti tripartiti per evitare di creare tensione nel Mediterraneo. Siamo sempre noi quelli che cercano di fare accordi che convengano davvero a tutti”, ha evidenziato Di Stefano.Di Stefano, nell’intervista ad “Agenzia Nova”, affronta poi il tema della Libia. A suo modo di vedere, il Foro di dialogo politico libico concluso ieri a Tunisi senza accordo sul nuovo governo “non è un rallentamento politico”, ma anzi un’accelerazione se si considera la situazione in Libia “soltanto due mesi fa”. “Io non vedo nessun rallentamento politico. Se guardiamo soltanto a due mesi fa qualunque passaggio che si sta facendo è un’accelerazione”, ha detto Di Stefano. “Io credo che oggi la Libia, con tutti gli scongiuri del caso, non tornerà al caos di qualche mese fa. Dobbiamo soltanto tutti lavorare affinché lo sviluppo politico sia sempre un crescendo e nel frattempo lo sviluppo economico diventi un fattore stabilizzante fondamentale”, ha aggiunto Di Stefano. Il Forum del dialogo politico libico organizzato a Tunisi dalla Missione di supporto Onu in Libia (Unsmil) si è concluso senza alcun accordo sul meccanismo per l’elezione del nuovo governo, ma con una data sulle elezioni: il 24 dicembre 2021, il giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza. L'inviata dell'Onu Stephanie Williams ha annunciato il proseguimento delle consultazioni politiche tra le parti libiche tra una settimana, via Internet, precisando che il dialogo continuerà perché è "l'unica soluzione alla crisi".Riguardo la commissione economica commerciale italo-libica (Cecil), che dovrebbe riunirsi il prossimo 30 novembre, Di Stefano ha osservato che “non tratta argomenti politici”, ma vuole essere un “fattore stabilizzante” per tutta la Libia da est a ovest. “La Cecil doveva già riunirsi il 6 novembre. Non lo si è fatto perché con le questioni Covid era pressoché impossibile e abbiamo rinviato”, ha detto Di Stefano, precisando che il meccanismo politico e la commissione economica sono state separate per evitare ingolfamenti. “Nella commissione non tratteremo nulla che abbia una valenza politica proprio per evitare che si impantani. La commissione economica serve proprio a dare a tutti gli attori in campo in Libia la percezione consolidata dai fatti che una stabilizzazione porta sviluppo. E’ il motivo per il quale abbiamo voluto allargare il perimetro della commissione mista non soltanto ai cosiddetti accordi del 2008, dove si definivano per lo più soltanto l’autostrada (est-ovest), gli aeroporti e alcune infrastrutture strategiche, ma anche a progetti di sviluppo energetico, delle rinnovabili e delle start-up. Tutto ciò che l’Italia può offrire per la stabilizzazione anche economica del Paese lo abbiamo messo sul tavolo”, ha detto Di Stefano. “Devo dire – ha aggiunto il sottosegretario - che nessuno da est a ovest ci ha fatto alcun problema su questa commissione, anzi è molto ben voluta da tutti. Per i protagonisti libici è anche un dividendo politico sul territorio, perché chiaramente hai dei progetti infrastrutturali che poi si sviluppano. Per noi è utilissimo perché è un altro fattore stabilizzante”.L’Italia – assicura il sottosegretario - sta lavorando per riportare a casa i 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti dalle autorità della Cirenaica non riconosciute dalla Comunità internazionale ma, al tempo stesso, “ci dobbiamo interrogare su come evitare che questo accada di nuovo”. Dallo scorso primo settembre, 18 pescatori di Mazara del Vallo sono sotto sequestro da parte delle milizie del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Bengasi. Altre volte era successo che i libici fermassero i pescherecci italiani, ma la vicenda solitamente si risolveva nel giro di poche ore. Da oltre due mesi, tuttavia, i pescatori italiani sono “in stato di fermo” (dunque non di arresto in carcere) in Cirenaica. “Dal primo momento di questa crisi abbiamo avviato un dialogo non solo con la controparte, ma anche con tutti i Paesi che hanno influenza su questa parte di Libia”, ha detto Di Stefano. “Chiaramente il nostro unico obiettivo è portare a casa questi pesatori. Io da siciliano ho sempre avuto un contatto diretto con la flotta di Mazara”, ha aggiunto il sottosegretario. “Ci dovremmo interrogare - ha aggiunto – su come evitare che questo succeda di nuovo, perché tecnicamente c’è una ragione per cui è accaduto”.Sempre riguardo il Mediterraneo, Di Stefano ha risposto anche ad alcune domande sui rapporti con l’Algeria. L’Italia – ha detto - conta di chiudere l’accordo con l’Algeria sulla delimitazione delle Zone economiche esclusive nel Mediterraneo “entro fine anno”. Alcuni mesi fa diverse testate giornalistiche hanno riferito che l’Algeria si sarebbe appropriata delle acque marine fino a ridosso della Sardegna. Secondo il sottosegretario, tuttavia, si tratta di una strumentalizzazione politica: “La polemica sull’Algeria che si è impossessata delle acque italiane è prettamente politica e che nasce da alcune fazioni, specialmente in Sardegna, e che poi viene cavalcata da alcuni partiti nazionalisti italiani. Di vero non è mai stato nulla”. La gestione delle risorse del mare, ha ricordato Di Stefano, da decenni è organizzata sotto la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, cosiddetta Unclos, che prevede un’estensione fino a 200 miglia nautiche. Nelle coste “Mare Nostrum”, tuttavia, nessun punto dista 400 o più miglia dalle coste opposte di un altro Stato. In questo caso la prassi Onu esige un accordo tra le parti che rispetti l’eguaglianza di trattamento. “L’Algeria l’anno scorso, nel tentativo in realtà più legato ai rapporti con la Spagna che con noi, ha emanato questo decreto presidenziale in cui delimitava le acque di pertinenza con una linea netta tra Algeria e Spagna, che non considerava un triangolo molto abbondante di acque che sono di competenza italiana nella Sardegna occidentale”, ha detto Di Stefano.Il sottosegretario ha spiegato che l’Italia si è immediatamente mossa con un “passo formale” dell’ambasciatore ad Algeri, Pasquale Ferrara, già nel 2019. “La controparte in Algeria ci ha assicurato che non c’era nessuna ostilità verso l’Italia e in effetti sono stati super disponibili a definire insieme un quadro. Da lì è nata poi una mia richiesta formale all’Algeria di avviare un tavolo tecnico, come definito appunto dalle Nazioni Unite tramite Unclos”, ha detto ancora Di Stefano. La commissione “ad hoc” sui confini marittimi è stata inaugurata il 23 settembre proprio nel corso di una visita dell’esponente del governo italiano in Algeria. “Abbiamo fatto sia un incontro politico, sia un tavolo tecnico con il reparto Cartografie marittime della Marina militare. Ora si sta lavorando in videocall per definire questa linea mediana. Contiamo di fare una nuova serie di convocazioni sperando di chiudere tutto entro fine anno, quindi nel prossimo mese e mezzo. Nel frattempo c’è stata la visita del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha avuto le stesse rassicurazioni dall’omologo Sabri Boukadoum. Questa polemica in realtà non c’è mai stata”, ha affermato Di Stefano.Secondo il sottosegretario, l’Italia ha una “netta visione del Nord Africa come regione delle energie rinnovabili del futuro”. “Abbiamo progetti in tutti i Paesi rivieraschi. Con l’Algeria, con la Tunisia e con il Marocco non solo sulle fossili, ma soprattutto sulle rinnovabili. Ci sono progetti in tutti i settori. Dai rigassificatori in Egitto fino al progetto El Med per l’interconnessione elettrica con la Tunisia”, ha spiegato Di Stefano. Il cavo sottomarino da 600 megawatt che collegherà Capo Bon con la Sicilia, progetto portato avanti dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg, sarà l’unico collegamento elettrico tra l’Africa e l’Europa e dovrebbe essere realizzato l’anno prossimo, nel 2021. “La pipeline del gas dall’Algeria (il gasdotto Trasmed, ndr) è in declino ormai da anni perché aumentano i consumi interni e stiamo lavorando su progetti innovativi anche legati all’idrogeno”, ha aggiunto Di Stefano. Il Marocco, ha aggiunto il sottosegretario, “sta sviluppando un progetto enorme nel settore solare”, vale a dire la centrale solare termodinamica di Ouarzazate, meglio nota come progetto Noor (“luce” in arabo), tra i maggiori impianti solari al mondo. Non solo il Marocco, ma tutti i paesi del Nord Africa stanno puntando con maggiore decisione alle energie pulite. Basti pensare che il governo dell’Algeria, la cui economia è ancora molto legata agli idrocarburi, ha recentemente deciso istituire un ministero “ad hoc” per la transizione energetica. “Tutti parlano di sviluppo di energie rinnovabili, ma poi devi farla l’energia rinnovabile. E per farla servono capacità. La vera capacità è a sud, nei paesi del Nord Africa. Noi stiamo portando avanti dei progetti win-win ad esempio in Algeria e in Tunisia. Ma altrettanto sta facendo anche la Germania”, ha detto ancora Di Stefano. “Creiamo capacità con le nostra industrie e diamo indipendenza energetica a quei paesi che possono utilizzarla sia per uso interno, che per ridurre i consumi interni e vendere altre energie come il gas”, ha concluso il sottosegretario.Passando alla cooperazione energetica nel Mediterraneo orientale, Di Stefano ha sottolineato che l’Italia sostiene l’East Med Gas Forum (Emgf) “a tal punto che ne siamo fieramente membri con svariate invidie internazionali”. Lo scorso 22 settembre, i rappresentanti dei Paesi membri dell’Emgf - Cipro, Egitto, Giordania, Grecia, Israele, Italia e Autorità nazionale palestinese - hanno firmato un documento per trasformare il forum in un'organizzazione internazionale regionale a tutti gli effetti. Non figura tra i Paesi membri la Francia, che mantiene uno status di osservatore e che ha avanzato richiesta di adesione. Si tratta di una sorta di “Opec del gas” del Mediterraneo, da cui sono esclusi però Turchia e Libano a causa, rispettivamente, delle tensioni con Grecia e Cipro e della presenza di Israele. “Il Forum è sicuramente oggi più che mai un luogo dove si fa politica energetica industriale. Per noi esserci è determinante”, ha dichiarato Di Stefano. “Crediamo che non sia un colpo di fortuna, ma un riconoscimento al fatto che la nostra posizione nel Mediterraneo, specialmente nel settore dell’energia con le nostre principali aziende di Stato, sia stata storicamente un fattore di vantaggio non solo per noi, ma per tutti quei Paesi che oggi infatti hanno accolto l’Italia nell’East Med Gas Forum. Buona parte dei paesi costieri mediterranei hanno una rete energetica grazie all’Italia”, ha aggiunto Di Stefano.Dall'altra parte c’è la pipeline East Med, gasdotto della lunghezza di 2.100 chilometri con un costo stimato di almeno sei miliardi di euro per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. La firma dell’accordo sulla costruzione del gasdotto si è tenuta lo scorso 2 gennaio 2020 ad Atene alla presenza del premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, dl presidente cipriota, Nicos Anastasiades, e del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Assente l’Italia che, secondo Di Stefano, non ritiene questa opera fondamentale, almeno per il momento. “Noi abbiamo detto semplicemente che riteniamo l’opera non di certa fattibilità e molto complessa. Parliamo di fondali profondissimi. Riteniamo che l’opera, eventualmente dovesse riuscirsi a fare, possa certamente garantire una capacità di diversificazione. Non ostacoleremo mai lo sviluppo di questa infrastruttura, ma non ci sentiamo di tuffarci in quest’opera perché non la riteniamo fondamentale in questo momento per il nostro Paese", ha chiarito a riguardo.Un'altra area di tradizionale interesse per la diplomazia italiana sono i Balcani. “Lo sviluppo della regione dei Balcani è fondamentale per l’Italia”, ha sottolineato il sottosegretario agli Affari esteri. “Noi come Italia abbiamo sostenuto lo sviluppo dell’area balcanica. Siamo stati protagonisti con il contingente italiano in Kosovo e lo siamo tutt’ora con Kfor. Abbiamo una grande presenza in termini di stabilizzazione della regione e sosteniamo l’adesione all’Ue dei Paesi balcanici in tutti i forum internazionali”, ha detto il sottosegretario. “Per noi è fondamentale lo sviluppo di quella regione. Crediamo che questi Paesi vadano incoraggiati a svilupparsi in un’ottica europea ed europeista perché sono i nostri vicini di casa: d’altronde in mezzo c’è solo l’Adriatico, l’estensione di mare più breve che c’è intorno alle nostre coste”, ha concluso Di Stefano.Di Stefano ha poi affrontato il tema del conflitto nel Nagorno-Karabakh, dove l’Italia “ha sempre sostenuto la posizione delle Nazioni Unite”: la restituzione dei territori occupati all’Azerbaigian, ma non volterà la faccia qualora non venissero rispettati i diritti della comunità armena. “L’Italia ha sempre sostenuto la posizione più saggia, logica e diffusa, ovvero quella delle Nazioni Unite. Ci sono fior fior di risoluzioni che indicano quei territori come occupati nel 1991 dall’Armenia e che devono tornare all’Azerbaigian. Quello che noi vogliamo e l’ho detto all’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, noi non volteremo mai la faccia dall’altra parte qualora la forza d’interposizione russa di controllo del ritorno dei territori non faccia bene il suo lavoro. Noi pretendiamo che vengano rispettati tutti i diritti degli armeni in quel territorio, in termini di tutela dei diritti umani, tutela delle comunità cristiane e su questo mi sento abbastanza tranquillo visto che l’Azerbaigian è un Paese multiconfessionale. Su questo siamo stati rassicurati più volte”, ha detto Di Stefano. “È il classico caso in cui ha fallito la mediazione politica in questi ultimi 30 anni e si è arrivati a questo risultato, purtroppo, con le armi, anche se devo dire almeno con una guerra lampo rispetto a quanto siamo tristemente abituati in altri scenari”, ha aggiunto il sottosegretario.In merito alla mediazione russa, che è tuttavia coincisa con un netto arretramento della sfera d’influenza di Mosca nella regione, Di Stefano ha una posizione chiara. “Credo che la Russia abbia fatto un grande bagno di realpolitik nel Nagorno-Karabakh, perché è vero che l’Armenia è stato sempre una sorta di protettorato russo, ma è altrettanto vero che la Russia ha un grande legame con la Turchia e con l’Azerbaigian stesso, visti i rapporti economici legati all’energia che ci sono in questa regione. Credo che quello che è successo, la perdita delle province occupate intorno alla regione, e la cessione del Nagorno-Karabakh che, almeno da quanto siglato, garantisce una permanenza della comunità armena nel territorio a nord, testimonia che stanno nascendo nuove geometrie nella politica estera”, ha detto il sottosegretario. “La Turchia è un attore che diventa sempre più importante da questo punto di vista e dovremmo chiederci come si posizionano l’Occidente e la Nato, visto che parliamo del secondo esercito della Nato. Io credo che con la Turchia si possa ragionare tranquillamente, ma ci si pone davanti un quesito: che composizione ha oggi la Nato e come facciamo che le politiche della Nato siano comuni? È un quesito importante e senza una facile risposta”, ha affermato Di Stefano.Infine l’aerospazio, un’area in cui l’Italia continuerà a collaborare con la Francia anche se oggi il governo e le industrie del nostro Paese sono “più che mai determinate ad avere una propria strada autonoma e indipendente”, ha dichiarato. “Credo che la collaborazione fra Italia e Francia nell’aerospazio sia stata il punto di svolta per la nostra realtà industriale negli ultimi decenni. Siamo nei primi sei Paesi al mondo per l’aerospazio, e sui lanciatori siamo i primi al mondo. La nostra storia nel settore nasce 60 anni fa quando aiutavamo gli Usa, di fatto, ad andare sulla Luna e da lì si è sviluppata come una cavalcata. È chiaro che i francesi la pensano allo stesso modo come noi, e quindi sono concorrenti seppur alleati”, ha detto Di Stefano. “Noi consideriamo l’aerospazio un settore più che mai strategico per il Paese, tale che lo riteniamo fra gli asset da proteggere con il golden power. Riteniamo che l’evoluzione dei prossimi dieci anni possa essere tale, sia a livello industriale che di applicazione di tutto il prodotto dell’aerospazio alle filiere terrestri, da diventare uno dei settori principali della nostra industria”, ha aggiunto il sottosegretario. “Da poco abbiamo istituito il Comit che, da quando è presieduto dal sottosegretario Riccardo Fraccaro, ha fatto un salto di qualità enorme, a partire dal finanziamento record all’Agenzia spaziale europea (Esa) per la sua partecipazione”, ha detto Di Stefano, secondo cui non si può identificare il settore come uno spreco di soldi. “Oggi più che mai l’Italia ha un ritorno nel settore che è sette volte circa l’investimento. L’Italia ha un enorme ritorno dall’aerospazio”, ha concluso il sottosegretario. (Res)