Cultura: Pier Francesco Pinelli nominato direttore del teatro di Roma (3)

- La scelta del nuovo direttore "si colloca in coerenza con la visione programmatica del teatro di Roma - spiega ancora la nota - inserendosi nel progetto culturale a vocazione pubblica e plurale strutturato dalla presidenza di Emanuele Bevilacqua e dal consiglio d'amministrazione. Il profilo professionale di Pier Francesco Pinelli si è dimostrato particolarmente idoneo alla volontà dell'Istituzione di dotarsi di una figura dalla pluriennale esperienza manageriale, in grado di rafforzare la struttura e valorizzarne le complessità e conferire maggiore impulso e visione strategica al progetto del teatro di Roma, ancor più in questo momento condizionato dall'emergenza pandemica. Il consiglio di amministrazione porge a Pier Francesco Pinelli il benvenuto al teatro di Roma e i migliori auguri di buon lavoro per affrontare le sfide che vedranno protagonista lo Stabile nazionale nel corso dei prossimi anni". (segue) (Com)