Afghanistan: la Germania si prepara a un rapido ritiro delle proprie forze

- Dopo gli Stati Uniti, anche la Germania potrebbe porre termine al proprio impegno militare in Afghanistan, nel quadro delle missioni Nato Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf), dal 2001 al 2014, e Resolute support, in corso dal primo gennaio 2015. Nel paese centroasiatico, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) compongono il secondo contingente con un massimo di 1.300 effettivi, dopo i 4.500 degli Usa. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il governo federale ha appreso con preoccupazione l'annuncio del presidente degli Usa, Donald Trump, di ridurre le forze del Paese nel teatro afghano da 4.500 a 2.500 unità entro il 15 gennaio prossimo. Con i propri caccia, gli Usa proteggono infatti i soccorsi medici per gli altri reparti della Nato. Pertanto, la decisione di Trump avrà certamente un impatto su Sostegno risoluto. Secondo Juergen Hardt, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, l'iniziativa del presidente degli Usa “non è sensata né politicamente né militarmente sensato”. Hardt ha aggiunto di “temere” che la Bundeswehr “non potrà più fornire il proprio sostegno alle Forze armate e di polizia” dell'Afghanistan, una volta che gli Stati Uniti avranno lasciato il Paese.A sua volta, il sottosegretario agli Esteri tedesco, Niels Annen, ha criticato la decisione di Trump. “In considerazione degli sviluppi della situazione di sicurezza, non riesco a vedere alcuna ragione che, in questo momento, giustifichi una riduzione della presenza di truppe internazionali” in Afghanistan, ha dichiarato Annen. Intanto, da mesi, la Bundeswehr prepara il proprio ridispiegamento dal Paese. Il comando tedesco, con sede a Mazar-i Sharif nel nord dell'Afghanistan, è pronto a essere smobilitato. Nel prossimo futuro, il contingente tedesco potrebbe essere ridotto, venendo concentrato nel quartier generale di Sostegno risoluto a Kabul. Sugli sviluppi, la commissione Difesa del Bundestag deciderà nella prossima settimana. (Geb)