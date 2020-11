Brasile: coronavirus, Petrobras estende smart working fino al 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha deciso di estendere smart working e telelavoro a tutte le attività praticabili a distanza fino al 31 marzo 2021. In una dichiarazione rilasciata oggi la società afferma che la proroga avviene "su base eccezionale e mira a proteggere la salute dei suoi dipendenti" e prevenire nuovi contagi di Covid-19. "L'azienda continuerà a monitorare gli scenari interni ed esterni, con una valutazione costante delle decisioni prese, puntando sempre sulla prevenzione e sicurezza delle persone. In caso di mutamento dello scenario di evoluzione della pandemia e dei luoghi in cui opera Petrobras, le disposizioni potranno essere modificate", ha affermato l'azienda. (segue) (brb)