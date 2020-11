Cile: dati ufficiali terzo trimestre, attività economica segna -9,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile nel terzo trimestre ha segnato un calo del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dal rilevamento della Banca centrale (Bcl) reso noto questo mercoledì dove pure si sottolinea che il risultato del periodo luglio-settembre rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto al -14,5 su anno registrato nel trimestre precedente. "Questa ripresa dell'attività economica è in linea con l'allentamento graduale delle misure di prevenzione (quarantene o confinamenti) messe in atto contro la pandemia della Covid-19, e con le misure economiche di sostegno alle famiglie e il prelievo del 10 per cento dei fondi pensione", si legge nel documento della Bcl. In questo contesto, afferma la Banca centrale, le attività più colpite sono state i servizi alla persona, l'edilizia, i trasporti, i ristoranti e gli alberghi e i servizi alle imprese. Dal punto di vista della spesa, l'impatto della pandemia si è riflesso principalmente nel calo dei consumi e degli investimenti delle famiglie. La domanda interna è infatti diminuita complessivamente del 7,8 per cento su anno, con un calo dell'8,8 per cento dei consumi delle famiglie e del 3,7 per cento dei consumi pubblici. Ancora lenta la ripresa degli investimenti invece che hanno subito calo su anno del 18,5 per cento.Il ministro delle Finanze, Ignacio Briones, recentemente ha definito per parte sua come "incoraggianti" gli ultimi dati dell'attività economica della Banca centrale relativi al mese di settembre che segnavano un incremento di oltre il 5 per cento rispetto al mese precedente. "Se uno guarda a come è cambiata l'economia rispetto al mese precedente si vede un miglioramento dell'attività che conferma una tendenza iniziata nel mese di giugno", ha affermato Briones. Il titolare delle Finanze ha sottolineato ad ogni modo che "manca ancora molto" e che ritornare ai livelli pre-pandemia "sarà difficile". Secondo Briones il miglioramento corrisponde in gran parte "all'aumento della mobilità delle persone" dovuto all'allentamento delle misure di quarantena. Secondo stime del governo "a settembre il 20 per cento delle persone è stata in quarantena mentre ad ottobre dovrebbe essere il 10 per cento, per cui è lecito aspettarsi un ulteriore miglioramento dell'attività", ha aggiunto il ministro. (segue) (Nys)