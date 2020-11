Coronavirus: Usa, per Azar a disposizione 40 milioni di dosi di vaccino entro la fine del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avranno a disposizione decine di milioni di dosi di vaccino anti-Covid da distribuire entro la fine dell'anno, ha detto oggi il segretario dei Servizi sanitari e umani, Alex Azar. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Sia Pfizer che Moderna hanno annunciato questa settimana che i loro candidati al vaccino si sono dimostrati efficaci per circa il 95 per cento negli studi clinici in fase avanzata. Pfizer oggi ha detto di avere i due mesi di dati di sicurezza necessari per richiedere un'autorizzazione d'emergenza per l'uso da parte della Food and Drug Administration (Fda) e mirava a farlo nei prossimi giorni. "Entro la fine di dicembre, ci aspettiamo di avere circa 40 milioni di dosi di questi due vaccini disponibili per la distribuzione in attesa dell'autorizzazione della Fda - abbastanza per vaccinare circa 20 milioni dei nostri cittadini più vulnerabili", ha detto Azar durante un incontro con i giornalisti. "E la produzione, naturalmente, continuerà a crescere anche dopo".(Nys)