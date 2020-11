Scuola, Azzolina: "Abbiamo a cuore l'importanza della didattica in presenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avendo "a cuore l’importanza della didattica in presenza" l'operato della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, "è quotidianamente volto a scongiurare il ricorso a soluzioni unilaterali, che in molti casi rischiano di accentuare la dispersione scolastica e le forme di disuguaglianza e di divario che, invece, è nostro precipuo dovere contrastare". La ministra lo ha detto in Aula alla Camera in risposta a un'interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare ulteriori sospensioni dell'attività didattica in presenza nelle differenti aree territoriali e chiarimenti in merito alla riprogrammazione delle ordinarie attività scolastiche (Fusacchia-Misto-+Europa-Cd). In alcuni casi "abbiamo dovuto assistere al disorientamento e allo sconforto manifestati dalle famiglie, dalle forze sociali, dai dirigenti scolastici e dal personale tutto, con riferimento alle disposizioni contenute in alcune ordinanze regionali", ha aggiunto la ministra. "Per questo - si augura - rinnovando l’appello formulato dalle più alte cariche istituzionali del nostro Paese, che le istituzioni tutte collaborino, con senso della misura e grande responsabilità".Per "spingere Regioni ed Enti locali a programmare a stretto giro la ripresa delle attività in presenza", la ministra Azzolina ha "invitato a condividere con il ministero dell’Istruzione i dati scientifici che hanno motivato le loro decisioni, a far conoscere gli interventi compiuti da parte delle autorità sanitarie locali competenti per un’adeguata organizzazione complessiva del nuovo anno scolastico, a rappresentare anche quali iniziative siano state poste in essere e saranno attivate per garantire modalità efficienti di organizzazione del trasporto locale, secondo una programmazione sollecita e ben definita, viste anche le correlate risorse stanziate dal governo", ha concluso Azzolina. (Rin)