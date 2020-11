Uruguay-Italia: Italian design day 2020 a Montevideo, focus su costruzione in legno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successivi interventi sono stati presentati dai rappresentanti di diversi studi italiani e internazionali, a partire dall'architetto Matteo Fantoni (Matteo Fantoni Studio), la cui esposizione ha ripercorso i più recenti progetti realizzati dal suo studio, evidenziando le soluzioni innovative nell'utilizzo del legno. Nuove tecnologie e metodologie eco-sostenibili che sono state valorizzate anche dagli altri relatori collegati via Zoom: Tim Stoner (Space Syntax Studio), Ian Duncombe (Chapmanbdsp Studio), Ben Lewis (Eckersley O'Callaghan Studio), Antonio Pantuso (H&A Studio) e Marco Balerio (titolare dell'azienda uruguaiana Fymnsa). Tra i molti temi trattati dai conferenzieri, la pianificazione spaziale per generare benefici sociali, economici e ambientali; la sostenibilità della costruzione in legno e le strategie di design integrato per ridurre le emissioni di CO2; il legno quale risorsa circolare ed in particolare la catena di valore della varietà di pino che viene coltivata nel Paese. (Com)