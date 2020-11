Usa: "Wp", ex ministro Difesa Cienfuegos torna in Messico in cambio di meno agenti Dea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della giustizia Usa di ritirare le accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro contro Salvador Cienfuegos, ex ministro della Difesa del Messico arrestato a metà ottobre in California, è stata presa per scongiurare un ridimensionamento della Dea (Drug enforcement administration) nel paese latino. Lo scrive la "Washington Post" poco dopo che la giudice Carol Amon ha accolto le richieste trasmesse martedì sera dal Dipartimento di Giustizia. Un passaggio che permetterà che Cienfuegos possa essere giudicato in patria. Secondo la testata statunitense, i procuratori del tribunale di New York hanno attribuito la decisione "alle minacce del governo messicano per limitare il ruolo della Dea nel territorio nazionale". Una versione prontamente smentita dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, secondo cui l'unico messaggio trasmesso alla procura generale è stato quello di insistere nel rispetto "alla cooperazione basata sulla fiducia". (segue) (Nys)