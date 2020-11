Scuola: Azzolina, risorse legge Bilancio risultato importante per mondo istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 3.7 miliardi di cui 2.2 per finanziare spesa corrente e più di 1.5 per gli investimenti. Queste le risorse per la scuola previste dal disegno di legge di Bilancio, definitivamente approvato dal governo, che ora passa al vaglio del Parlamento. Le misure - fa sapere una nota del ministero dell'Istruzione - sono state illustrate oggi alle organizzazioni sindacali in un'apposita informativa. "Si tratta di un risultato importante per la scuola, c'è un cambio di passo culturale evidente, frutto di una precisa visione", commenta la ministra Lucia Azzolina secondo cui “il mondo dell'istruzione è tornato al centro degli investimenti: lo dimostrano le risorse mobilitate in questi mesi, lo dimostra questa ulteriore iniezione di fondi. Lo sviluppo del Paese passa dalla formazione dei più giovani che deve essere di qualità. E la qualità si ottiene solo investendo le risorse che servono". In particolare, con i fondi stanziati è previsto un piano pluriennale per l'assunzione di 25 mila docenti di sostegno in organico di diritto che si accompagnerà allo stanziamento di appositi fondi per la formazione del personale docente sulle tematiche dell'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità e per l'acquisto di ausili didattici. Previsti 1.000 docenti in più per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia. Vengono anche stanziati 60 milioni aggiuntivi all'anno per la fascia 0-6 anni. Oltre 1.5 miliardi vanno all'edilizia scolastica. Il provvedimento proroga, poi, di un altro anno, i poteri commissariali ai sindaci di comuni e città metropolitane per una rapida realizzazione degli interventi agli istituti. (segue) (Com)