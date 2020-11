Usa: batterie iPhone, Apple dovrà pagare 113 milioni di dollari di multa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple pagherà 113 milioni di dollari per risolvere le accuse di una coalizione di quasi tre dozzine di Stati secondo cui l'azienda avrebbe nascosto problemi di batteria con i suoi prodotti per iPhone per indurre gli utenti ad acquistare nuovi dispositivi, riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Gli Stati, guidati dai procuratori generali dell'Arkansas, dell'Arizona e dell'Indiana, hanno affermato che la società tecnologica ha scoperto problemi di batteria che hanno portato a spegnimenti inaspettati degli iPhone. Ma, piuttosto che rivelare il problema o sostituire le batterie, Apple ha nascosto il problema ai consumatori. "Le aziende Big Tech devono smettere di manipolare i consumatori e dire loro tutta la verità sulle loro pratiche e sui loro prodotti", ha detto il procuratore generale dell'Arizona, Mark Brnovich, in una dichiarazione. "Mi impegno a far sì che questi giganti tecnologici rispondano delle loro responsabilità quando nascondono informazioni importanti agli utenti". (Nys)