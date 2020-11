Uruguay-Italia: Italian design day 2020 a Montevideo, focus su costruzione in legno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri a Montevideo la conferenza "Disegnando un ambiente sostenibile per il futuro: l'esperienza italiana e internazionale nel settore della costruzione in legno", organizzata dall'ambasciata d'Italia, in collaborazione con il ministero dell'Allevamento, Agricoltura e Pesca, il ministero di Industria, Energia e Miniere, il ministero dell'Edilizia pubblica e l'Università della Repubblica, nel quadro dell'"Italian Design Day 2020". Coordinato e presentato dall'architetto Matteo Fantoni, "ambasciatore del Design italiano" in Uruguay, l'evento è stato realizzato in modalità semi-presenziale, presso il Laboratorio tecnologico dell'Uruguay (Latu), alla presenza di circa 50 partecipanti e con circa 140 utenti collegati in diretta via Zoom o tramite il canale Youtube dell'ambasciata. (segue) (Com)