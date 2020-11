Decreto Migranti: Gasparri (FI), folle stop tetto quote flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il parere positivo, oggi il via libera definitivo della maggioranza Pd-Iv-Cinque stelle all’emendamento che "cancella il numero massimo di immigrati il cui limite d’ingresso in Italia era previsto dal decreto flussi. Nel decreto Sicurezza infatti la maggioranza ha deciso di eliminare le quote massime esistenti per il lavoro regolare degli stranieri. Il che vuol dire porte aperte a tutti, nuovi ingressi indiscriminati, meno sicurezza soprattutto sul fronte sanitario in questo difficile momento". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Non bastano gli italiani senza lavoro, la maggioranza crea false aspettative anche per gli immigrati che si aggiungeranno in maniera insostenibile al numero di richiedenti sussidi e quant’altro. Fermare questa ennesima follia di una maggioranza di irresponsabili è un nostro preciso dovere per la tenuta e il bene dell’Italia", conclude Gasparri.(Com)