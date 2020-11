Usa: "Wp", ex ministro Difesa Cienfuegos torna in Messico in cambio di meno agenti Dea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ebrard ha anche ricordato che la presenza del personale Dea è regolata da norme e accordi precise che prevedono, tra le altre cose, una loro sottomissione alla legislazione nazionale. Gli agenti "non possono sostituire quelli delle nostri istituzioni di polizia, non possono portare armi, ovviamente devono rispettare la legge messicana così come i nostri inviati negli Usa". Il ministro degli Esteri ha ricordato che il numero di agenti Dea accreditati in Messico sono 50, gli stessi che c'erano al momento in cui l'atuale governo si è insediato, a dicembre 2018. Da parte sua, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ha smentito l'ipotesi che ci possa essere un accordo "segreto" alla base della decisione. "non c'è niente di occulto, abbiamo agito in base ai principi e ciò che si è fatto è stato intervenire in modo politico, diplomatico per esprimere il nostro dissenso su (segue) (Nys)